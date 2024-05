Po poplavah in zrušitvi jezu v Braziliji številni mrtvi

Brasilia, 3. maja - Jug Brazilije se spopada z obsežnimi poplavami, ki so terjale 37 življenj, še 74 ljudi pa pogrešajo. Razmere v zvezni državi Rio Grande do Sul je dodatno poslabšala zrušitev enega od jezov, zato bo število žrtev po pričakovanjih še naraslo. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v četrtek obiskal prizadeto regijo in obljubil pomoč.