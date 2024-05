Novinarji italijanske RAI stavkajo proti politizaciji

Rim, 6. maja - Novinarji italijanske javne radiotelevizije RAI so danes začeli 24-urno stavko zaradi poskusov politizacije in nadzora s strani vlade premierke Giorgie Meloni, je sporočil sindikat novinarjev Usigrai in obsodil poskuse politikov, da bi medijsko hišo spremenili v trobilo vlade, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.