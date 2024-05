Xi danes na pogovorih z Macronom in von der Leyen

Pariz, 6. maja - Kitajski predsednik Xi Jinping je v nedeljo prispel v Francijo na uradni obisk, v okviru katerega bo do petka obiskal še Srbijo in Madžarsko. V današnjih pogovorih v Parizu, kjer se bo Xiju in francoskemu predsedniku Emmanuelu Macronu pridružila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, bo predvidoma v ospredju vojna v Ukrajini.