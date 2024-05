Kitajski predsednik Xi začenja obisk v Evropi

Pariz, 5. maja - Kitajski predsednik Xi Jinping danes začenja šestdnevni uradni obisk v Evropi, v okviru katerega se bo do torka mudil v Franciji, nato pa do petka še v Srbiji in na Madžarskem. V Parizu bodo v ospredju pogovorov predvidoma mednarodne krize, zlasti vojna v Ukrajini, v Beogradu in Budimpešti pa gospodarsko sodelovanje.