Xi Jinping prihodnji teden v Franciji, Srbiji in na Madžarskem

Peking/Pariz/Beograd/Budimpešta, 29. aprila - Kitajski predsednik Xi Jinping se bo 6. in 7. maja mudil na uradnem obisku v Franciji, nato bo do 10. maja obiskal še Srbijo in Madžarsko, so danes potrdili v Pekingu. Tema pogovorov v Parizu bodo po napovedih zlasti mednarodne krize ter skupno reševanje globalnih izzivov, v Beogradu in Budimpešti pa gospodarsko sodelovanje.