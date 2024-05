Pregled - šport, 3. 5. (petek)

Ljubljana, 3. maja - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v petek, 3. maja.

BOLZANO - Slovenska hokejska reprezentanca si je že k

rog pred koncem svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Bolzanu zagotovila vrnitev v elitno skupino za sezono 2025. Sloveniji, ki je danes popoldne premagala Japonsko s 3:1, so z zmago na večerni tekmi po podaljšku s 3:2 proti Italiji napredovanje zagotovili Madžari. Slovenija ima po štirih krogih devet točk, Madžarska osem, Italija in Romunija pa po šest.

LJUBLJANA - Komisija Nogometne zveze Slovenije NZS za licenciranje nogometnih klubov je danes objavila rezultate licenčnega postopka za prvoligaške klube za sezono 2024/25. Na podlagi neizpolnjevanja finančnih, pravnih, športnih in infrastrukturnih kriterijev je zavrnila vlogo Rogaške, je sporočila NZS sporočila.Preostalih devet klubov, Aluminij, Bravo Kostel, Celje, Domžale, Koper, Maribor, Mura, Olimpija ter Kalcer Radomlje, so prejeli licenci za PLT in Uefina tekmovanja.

PARIZ - Evropska nogometna zveza (Uefa) bo na letošnjem evropskem prvenstvu dovolila, da bodo lahko reprezentance imele v kadru 26 igralcev. Razširjen kader so reprezentance sicer imele že na prvenstvu 2020, a je bilo to tedaj posledica pandemije koronavirusa, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Omenjeno dejstvo naj bi potrdil vir blizu izvršnemu odboru Uefe. V nasprotju s prvenstvom pred tremi leti, ko so morali trije igralci sesti na tribuno, pa bo tokrat selektorjem za posamezno tekmo na voljo vseh 26 igralcev, še poroča AFP.

LJUBLJANA - Finale slovenske elitne lige v futsalu bo pričakovan. V njem se bosta pomerila branilec naslova Dobovec in Siliko Vrhnika, ki sta v polfinalu ekspresno opravila svojo nalogo. Oba sta tekmeca premagala s 3:0 v zmagah, Dobovec je bil boljši od Oplasta iz Kobarida, Siliko pa od ekipe The Nutrition Extrem iz Sodražice. Na tretjih tekmah je Dobovec v Rogoški Slatini zmagal s 4:2, Siliko pa na Vrhniki z 8:1.

DUŠANBE - Slovenska judoistka Maruša Štangar je na grand slamu v Dušanbeju osvojila peto mesto. V boju za bron jo je presenetljivo ugnala 21-letna Rusinja Aina Moisejeva.

DŽEDA - Slovenski državni namiznoteniški prvak Deni Kožul ne bo igral na glavnem turnirju Saudi Smash v Džedi. Po dveh zmagah v kvalifikacijah je bil neuspešen na zadnji oviri pred lepim uspehom, veselje mu je preprečil 49. igralec sveta Alvaro Robles. Španec je bil boljši s 3:1 (11, 4, -9, 8).

LJUBLJANA - Azerbajdžanski velemojster Abdula Gadimbajli je ostal v vodstvu tudi po osmem, predzadnjem krogu šahovskega festivala v Ljubljani, ki šteje tudi za slovensko prvenstvo. Edini ima sedem točk. Indijec A Ra Harikrishn je s petega napredoval na drugo mesto, tretji pa je slovenski mednarodni mojster Domen Tisaj (Celjski ŠK), imata po 6,5 točke.