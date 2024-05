Pregled - svet, 3. 5. (petek)

BRUSELJ - Evropska komisija je ob dnevu svobode medijev izpostavila svojo zavezanost k podpori svobode in pluralnosti medijev. Opozorila je na vse večje število napadov na novinarje in poudarila, da jim je treba omogočiti varnost pri delu. Podobna svarila in pozive so izrazili tudi pri ZN in organizaciji Novinarji brez meja (RSF). V EU bodo v ponedeljek v veljavo stopila nova pravila za zaščito novinarjev in medijev pred t. i. strateškimi oz. SLAPP tožbami, le dan pozneje pa bo začel veljati akt o svobodi medijev.

SANTIAGO DE CHILE - Palestinski novinarji, ki poročajo o vojni v Gazi, so prejemniki letošnje nagrade Guillermo Cano za svobodo tiska, ki jo podeljuje organizacija ZN za izobraževanje, znanost in kulturo Unesco. Po podatkih Unesca je bilo od začetka vojne v Gazi 7. oktobra tam ubitih 26 novinarjev in medijskih delavcev, več deset drugih domnevnih smrti pa še preučujejo. Odbor za zaščito novinarjev navaja, da je bilo v enklavi doslej ubitih najmanj 97 medijskih delavcev.

ANKARA/JERUZALEM - Turčija je v znak nasprotovanja vojni v Gazi v četrtek prekinila trgovanje z Izraelom. Ukrep bo odpravljen, ko bo Izrael omogočil neprekinjen in zadosten dotok pomoči v Gazo. Po besedah predsednika Recepa Tayyipa Erdogana želijo s tem prisiliti Izrael, da bi privolil v prekinitev ognja v Gazi. Izrael je v odziv pri Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) vložil pritožbo zoper Turčijo, Erdogana pa so označili za antisemitskega diktatorja.

ŽENEVA/GAZA/DAMASK - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je sporočila, da Gazi še vedno grozi lakota. Čeprav je v zadnjih tednih tja prispelo več pošiljk hrane, nevarnost lakote po besedah predstavnika WHO s tem še ni odpravljena. Izraelska ofenziva se medtem nadaljuje - v bombardiranju mesta Rafa na skrajnem jugu Gaze je bilo v četrtek zvečer ubitih najmanj šest civilistov, več pa ranjenih. Tudi v izraelskih napadih v Siriji je bilo ranjenih osem vojakov.

HAAG - Tožilci Mednarodnega kazenskega sodišča (ICC) so posvarili pred grožnjami z maščevanjem proti sodišču ali njegovim uslužbencem. Opozorili so, da bi takšna dejanja lahko pomenila kršitev izvrševanja pravosodja. Na kaj natanko se opozorilo nanaša, pri sodišču, ki med drugim preiskuje morebitne vojne zločine Izraela in palestinskih skupin, niso pojasnili.

PARIZ/TORONTO/SYDNEY/CIUDAD DE MEXICO - Policija je vstopila na pariško univerzo Sciences Po in odstranila propalestinske protestnike, ki so zasedli prostore univerze v znak protesta proti izraelski ofenzivi v Gazi. Francoska vlada je v luči protestnih akcij študentov, ki so v minulih dneh potekale tudi drugod po državi, sporočila, da bo strogo ukrepala proti protestom. Ti potekajo tudi na univerzah v številnih drugih državah, med drugim v Kanadi, Avstraliji in Mehiki.

BEOGRAD - Ob prvi obletnici smrtonosnega strelskega napada 13-letnega učenca na osnovni šoli Vladislava Ribnikarja je v srbski prestolnici potekal spominski dan z vrsto dogodkov. Srbski mediji so se z enominutno prekinitvijo programa točno ob uri, ko je učenec začel strelski pohod, poklonili umorjenim žrtvam, pred šolo pa se je že zjutraj začela zbirati množica ljudi. Cvetje sta pred šolo med drugim položila tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić ter premier Miloš Vučević.

BERLIN/PRAGA - Preiskava nemških organov je pokazala, da je za lanski kibernetski napad na vladajočo socialdemokratsko stranko (SPD) odgovorna hekerska skupina pod okriljem ruske vojaške obveščevalne službe GRU, je dejala zunanja ministrica Annalena Baerbock. Nemčija je zaradi tega na pogovor poklicala odpravnika poslov na ruskem veleposlaništvu v Berlinu. O lanskoletnih napadih hekerske skupine so danes poročale tudi češke oblasti.

BRUSELJ/WASHINGTON - Evropska unija in zveza Nato sta obsodili ruske kibernetske napade na Nemčijo in Češko. Tako v EU kot v Natu so napovedali, da bodo storili vse, da bi v prihodnje preprečili tovrstne napade. Prst so proti Rusiji uperili tudi v ZDA in sporočili, da ostro obsojajo ruske kibernetske napade na več članic EU, med katerimi so po navedbah Washingtona poleg Nemčije in Češke še Litva, Poljska, Slovaška in Švedska.

MOSKVA/KIJEV - Ruska vojska je letos zasedla 547 kvadratnih kilometrov ozemlja v Ukrajini, je na srečanju visokih vojaških uradnikov izjavil ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Ob tem je podal oceno, da je Ukrajina letos izgubila več kot 111.000 vojakov ter več kot 21.000 kosov vojaške opreme in vozil. Ukrajina medtem spričo vse hujših napadov ruske vojske, katerih glavna tarča je energetska infrastruktura, še naprej poziva Zahod k dobavi dodatne vojaške pomoči.

WASHINGTON - Ameriška vojska je zaradi močnega vetra in visokih valov začasno prekinila sestavljanje pomola za dostavo humanitarne pomoči prebivalcem Gaze. Pomol bodo sedaj nekaj časa sestavljali v izraelskem pristanišču Ašdod, ko pa se bodo razmere izboljšale, se bodo vrnili na sprva predvideno lokacijo. Načrte za izgradnjo začasnega pomola je predsednik ZDA Joe Biden prvič napovedal v začetku marca, ker Izrael ovira dostavo humanitarne pomoči po kopnem.

SANA - Jemenski hutijevci so zagrozili, da bodo tarča njihovih napadov lahko postale tudi ladje v Sredozemskem morju, ki plujejo v izraelska pristanišča. Tovrstne napade bi hutijevci izvedli le v primeru, da se Izrael odloči izvesti kopensko ofenzivo na mesto Rafa na jugu Gaze. Jemenski uporniki iz solidarnosti s Palestinci v Gazi, ki se soočajo z izraelskim bombardiranjem, od novembra lani izvajajo napade na ladje v Rdečem morju in Adenskem zalivu.

LONDON - Britanski vladajoči konservativci so utrpeli boleč poraz na četrtkovih nadomestnih volitvah v enem od okrajev, na katerih so parlamentarni sedež osvojili opozicijski laburisti. Ti so pridobili podporo tudi na lokalnih volitvah v Angliji, medtem ko se konservativcem premierja Rishija Sunaka obetajo izgube, kažejo začasni izidi. Vodja laburistov Keir Starmer je dejal, da takšni izidi pomenijo, da je čas za nove volitve.

BRATISLAVA - V Bratislavi je v četrtek na tisoče ljudi protestiralo proti vladnemu načrtu o razpustitvi javne radiotelevizije RTVS in njenemu preoblikovanju v novo medijsko institucijo. K protestu je pozvala opozicijska liberalna stranka Progresivna Slovaška, ki meni, da poteza ogroža demokracijo v državi. Vlada premierja Roberta Fica je minuli teden potrdila sporen predlog zakona, ki med drugim predvideva preimenovanje RTVS in spremembo načina izbiranja vodstva.

MILANO - Tožilstvo v Milanu je predlagalo vložitev obtožnice zoper italijansko ministrico za turizem Danielo Santanche zaradi suma zlorabe sredstev zavoda za socialno varnost v času pandemije covida-19. Opozicija je že zahtevala njen odstop, ministrica pa je nedavno dejala, da bo v primeru obtožbe odstopila. Vsakršno sporno ravnanje sicer zanika, pri čemer jo je podprl tudi podpredsednik vlade in zunanji minister Antonio Tajani.

BRASILIA - Jug Brazilije se spopada z obsežnimi poplavami, ki so terjale najmanj 37 življenj. Razmere v zvezni državi Rio Grande do Sul je dodatno poslabšalo zrušenje enega od jezov, zato bo število žrtev po pričakovanjih še naraslo. Več kot 10.000 ljudi je moralo zapustiti svoje domove, medtem ko je več sto tisoč ljudi ostalo brez elektrike in pitne vode. Brazilski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je v četrtek obiskal prizadeto regijo in obljubil obsežno zvezno pomoč.

LOS ANGELES - Ameriška igralka Meryl Streep bo na otvoritveni slovesnosti filmskega festivala v Cannesu 14. maja prejela častno zlato palmo, so sporočili organizatorji. Štiriinsedemdesetletna Streep je ena najbolj cenjenih igralk v zgodovini Hollywooda z rekordnimi 21 nominacijami za oskarja in tremi zlatimi kipci. Njena filmska kariera obsega skoraj pet desetletij, ustvarila pa je številne mojstrovine.