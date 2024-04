Slovenija na zasedanju ministrov EU za nadaljnje zmanjšanje administrativnih bremen za kmete

Luxembourg, 29. aprila - Ministri članic EU za kmetijstvo in ribištvo so se na današnjem zasedanju v Luxembourgu seznanili z napredkom pri sprejemanju ukrepov za obravnavanje kriznih razmer v kmetijstvu in s časovnico za njihovo izvedbo. Ob tem se je Slovenija zavzela za nadaljnje poenostavitve, s katerimi bi zmanjšali administrativna bremena za kmete.