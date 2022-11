Za naložbe v namakalne sisteme na voljo dva milijona evrov

Ljubljana, 28. novembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je za naložbe v namakalne sisteme, ki so namenjeni več uporabnikom, razpisalo dva milijona evrov nepovratnih sredstev. "S tem krepimo aktivnosti na področju zagotavljanja stabilnosti in kakovosti v kmetijski proizvodnji ter večji konkurenčnosti sektorja," so zapisali.