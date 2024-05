Pregled - šport, 2. 5. (četrtek)

LJUBLJANA - Medtem ko so si košarkarji Real Madrida ekspresno oziroma po treh dvobojih z Baskonio zagotovili mesto na zaključnem turnirju evrolige v Berlinu, bosta v četrtfinalnih serijah med Panathinaikosom in Maccabijem ter Barcelono in Olympiakosom odločali peti tekmi naslednjo sredo. Olympiakos je zanesljivo dobil četrto tekmo proti Barceloni z 92:58, Panathinaikos pa je bil je v Beogradu boljši s 95:88.

LJUBLJANA - Magdeburg, Aalborg, Kiel in Barcelona so udeleženci zaključnega turnirja rokometne lige prvakov, ki bo 8. in 9. junija v Kölnu. Aalborg in Magdeburg sta bila v sredo boljša od Veszprema oziroma Kielce, v četrtek pa je Kiel izločil Montpellier in Barcelona francoski PSG.

EDMONTON - Hokejisti Los Angeles Kings so izpadli v četrtfinalu končnice v zahodni konferenci severnoameriške lige NHL. S 4:1 v zmagah jih je izločilo moštvo Edmonton Oilers. To je peto tekmo v domači dvorani dobilo s 4:3. Slovenski as in kapetan kraljev Anže Kopitar se ni vpisal med strelce ali podajalce.

LOS ANGELES - Košarkarji Dallas Mavericks so na peti tekmi četrtfinala zahodne konference v severnoameriški ligi NBA s 123:93 visoko premagali Los Angeles Clippers. S tem so v seriji na štiri zmage povedli s 3:2. Slovenski košarkarski as Luka Dončič je v 39 minutah na parketu dosegel 35 točk, deset podaj in sedem skokov.