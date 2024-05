Pregled - svet, 2. 5. (četrtek)

PARIZ/LONDON/FRANKFURT - Svetovno gospodarstvo se bo v 2024 po najnovejši oceni Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) okrepilo za 3,1 odstotka, kar je 0,2 odstotne točke več od februarskih napovedi. Napoved so izboljšali predvsem za ZDA. Napoved rasti v območju z evrom ostaja skromna. Letos naj bi se BDP v območju z evrom okrepil za 0,7 odstotka, kar je za 0,1 odstotne točke več kot v prejšnji oceni. Leta 2025 naj bi rast pospešila na 1,5 odstotka.

WASHINGTON - Predsednik ZDA Joe Biden je v kratkem nagovoru Američanom izrazil podporo svobodi govora in protestom, vendar obenem tudi vladavini prava. Oglasil se je zaradi zaostrovanja študentskih protestov proti vojni v Gazi, ki so se razširili po ameriških univerzah in se v zadnjih dneh krepijo. Proti študentom, ki vse ostreje protestirajo proti vojni v Gazi, je v minulih dneh na več univerzah posredovala policija. Skupno je bilo doslej aretiranih več kot tisoč ljudi.

GAZA/KAIRO - Palestinsko islamistično gibanje Hamas je sporočilo, da se bo njihova delegacija kmalu vrnila v Egipt, da bi nadaljevala pogajanja o prekinitvi ognja v Gazi. Odziva na izraelski predlog za premirje še niso podali, je pa vodja Hamasa Ismail Hanija dejal, da ga preučujejo "v pozitivnem duhu". Nekateri predstavniki Hamasa so sicer izrazili mnenje, da je njihovo stališče do predloga o premirju zaenkrat negativno.

GAZA/TEL AVIV/BERLIN - Izraelske sile nadaljujejo ofenzivo v Gazi, kjer je bilo od 7. oktobra lani ubitih najmanj 34.596 Palestincev, še najmanj 77.816 ljudi je ranjenih. V izraelskem obstreljevanju begunskega taborišča Nuseirat v osrednji Gazi je bilo ranjenih najmanj deset Palestincev. Izraelske sile so potrdile, da izvajajo napade v tem delu enklave, potem ko naj bi palestinski borci proti njim v sredo od tam izstrelili več izstrelkov.

AMAN - Po prvih ocenah Programa Združenih narodov za razvoj (UNDP) bo obnova območja Gaze stala med 30 in 40 milijard ameriških dolarjev oziroma med 28 in 37 milijard evrov, je sporočil namestnik generalnega sekretarja ZN Abdalah al Dardari. Po njegovih besedah se mednarodna skupnost s tako obsežno obnovo ni ukvarjala od druge svetovne vojne. V luči tega je Dardari pozval k hitremu ukrepanju, da bi prebivalcem Gaze čim prej povrnili normalno življenje.

BEJRUT - Libanon lahko računa na trajno podporo EU, je ob obisku v Bejrutu dejala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Napovedala je milijardo evrov pomoči za državo, ki se sooča s hudo gospodarsko krizo. Pomoč bo namenjena krepitvi storitev, kot sta izobraževanje in zdravstvo. Poudarila je zavezanost ohranjanju odprtih zakonitih poti v Evropo, a opozorila, da Bruselj računa na sodelovanje pri preprečevanju nezakonitih migracij in boju proti tihotapstvu.

WASHINGTON/PEKING - ZDA so uvedle nove sankcije proti več deset posameznikom in okoli 200 podjetjem, povezanim z rusko orožarsko industrijo, so v sredo sporočili iz Washingtona. Rusijo so ob tem obtožili, da je v Ukrajini uporabila kemično orožje, kar so v Kremlju zanikali. Na napoved sankcij so se ostro odzvali v Pekingu, kjer so ZDA pozvali, naj prenehajo izvajati nezakonite in enostranske ukrepe, ter zatrdili, da bo Kitajska storila vse potrebno za zaščito svojih podjetij.

MOSKVA/KIJEV/ODESA/HARKOV/DONECK - V ruskem raketnem napadu na Odeso je bilo ranjenih najmanj 13 ljudi, je davi sporočil župan mesta Genadij Truhanov. Ob tem je Ukrajina Rusijo obtožila uporabe kasetnega streliva. V zračnem napadu na mesto Dergači v regiji Harkov pa je bilo ranjenih sedem ljudi, od tega šest otrok, so sporočile lokalne oblasti. Ruske sile so medtem zavzele vas Berdiči v regiji Doneck na vzhodu države in prebile ukrajinsko obrambo na območju vasi Očeretine.

ŽENEVA - Švicarska vlada je sporočila, da je na konferenco o miru v Ukrajini, ki bo sredi junija v Švici, povabila 160 delegacij, med katerimi pa ni ruske. Kot so pojasnili, Rusije na tej stopnji ni med povabljenimi državami. Švica je sicer po navedbah vlade odprta za rusko sodelovanje na konferenci, a je Moskva večkrat poudarila, da je to ne zanima. Med povabljenimi so med drugim države članice skupin G7 in G20 ter številne druge države, kot tudi EU in mednarodne organizacije.

LONDON - V delu Anglije potekajo lokalne volitve, ki veljajo za zadnji tovrstni preizkus podpore strankam pred splošnimi volitvami. Te naj bi se odvile še letos, na njih pa ankete vztrajno napovedujejo poraz vladajočih konservativcev. V več mestih bodo volili tudi župane, med drugim v Londonu, kjer se za položaj vnovič poteguje Sadiq Khan. Volišča ostajajo odprta do 22. ure po lokalnem času, rezultate pa je moč pričakovati v petek, ponekod šele v soboto.

BEOGRAD - Poslanci srbskega parlamenta so s 152 glasovi za in 61 proti podprli sestavo nove vlade pod vodstvom premierja Miloša Vučevića. Sestavlja jo še 25 resornih ministrov in pet ministrov brez listnice. Predsednik vladajoče Srbske napredne stranke (SNS) in dosedanji obrambni minister Vučević je pred glasovanjem v nagovoru poslancem dejal, da bo vlada, ki jo predlaga, v največji meri vlada kontinuitete, ter da polnopravno članstvo v EU ostaja strateška prioriteta Srbije.

ZAGREB - Hrvaška policija je po nalogu urada evropskega javnega tožilca (EPPO) zaradi suma zlorabe evropskih sredstev pridržala nekdanjega pomočnika kulturne ministrice Nine Obuljen Koržinek ter nekdanjega dekana in profesorja geodetske fakultete v Zagrebu. Državo in EU so po ocenah EPPO oškodovali za več kot milijon evrov. Nekdanja ministrica je zanikala, da bi geodetski fakulteti preplačali tridimenzionalno snemanje kulturne dediščine, poškodovane v potresu.

PHOENIX - V ameriški zvezni državi Arizona bodo skoraj zagotovo razveljavili zakon o prepovedi splava iz leta 1864, potem ko naj bi razveljavitev s podpisom kmalu dokončno potrdila demokratska guvernerka Katie Hobbs. Zakon je postal aktualen po tem, ko ga je vrhovno sodišče v Arizoni v začetku minulega meseca potrdilo kot veljavnega. Po tem preklicu bo v Arizoni obveljal zakon iz leta 2022, ki prepoveduje splav po 15 tednu nosečnosti.

HONIARA - Poslanci parlamenta na Salomonovih otokih so za premierja izvolili Kitajski naklonjenega Jeremiaha Maneleja. Premagal je vodjo opozicije Matthewa Walea, ki si prizadeva za omejitev vpliva Pekinga. Manele je leta 2019 zasedal položaj zunanjega ministra, ko je država prekinila diplomatske odnose s Tajvanom v korist Kitajske. To je razjezilo ZDA in njene pacifiške zaveznice, ki so imele namreč dotlej odločilen vpliv na državo v južnem Pacifiku, kjer živi dobrih 720.000 ljudi.

PEKING - Število smrtnih žrtev po zrušenju dela avtoceste v kitajski provinci Guangdong na jugu države se je povečalo na 48. Še 30 ljudi je ranjenih, toda njihova življenja niso ogrožena. Nesreča se je zgodila v sredo okoli 2. ure zjutraj po lokalnem času - odsek ceste se je zrušil zaradi dlje trajajočega močnega deževja.