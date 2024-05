Pregled - šport, 1. 5. (sreda)

BOLZANO - Slovenska hokejska reprezentanca je na tretji tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Bolzanu dosegla drugo zmago. Danes je premagala gostitelje Italijane z 2:0 (1:0, 0:0, 1:0). Za Slovenijo sta zadela Rok Tičar (16.) in Anže Kuralt (45.). Zdaj imajo Slovenci šest točk in si vrh lestvice delijo z Madžari, ki so danes presenetljivo izgubili z Romunijo z 1:2. Tretji so Italijani s petimi.

DORTMUND - Nogometaši Borussie iz Dortmunda so na prvi polfinalni tekmi lige prvakov premagali Paris Saint-Germain z 1:0. V torek so nogometaši Bayerna iz Münchna ter madridskega Reala remizirali z 2:2. Povratni tekmi bosta v torek in sredo.

CELOVEC - Nogometaši graškega Sturma so znova zmagovalci avstrijskega pokala. Sturm je 89. pokalni finale v Celovcu pred 30.000 gledalci dobil z 2:1 proti Rapidu. Odločilni zadetek je v 81. minuti dosegel slovenski reprezentant Tomi Horvat, ki je sicer igral do 90. minute. Jon Gorenc-Stanković je pri zmagovalcih igral celo tekmo.

LJUBLJANA - Indijec A Ra Harikrishnan je po šestem krogu šahovskega festivala v Ljubljani, ki šteje tudi za slovensko prvenstvo, prevzel vodstvo. Edini ima 5,5 točke po zmagi nad najmlajšim slovenskim velemojstrom Janom Šubljem (Maribor Poligram). Slednji je s 4,5 točke na šestem mestu kot najboljši Slovenec.

FRANKFURT - Belgijec Maxim van Gils je zmagovalec 61. izvedbe kolesarske dirke Eschborn-Frankfurt. Na 201,5 kilometra dolgi preizkušnji je član ekipe Lotto Dstny v ciljnem sprintu ugnal Španca Alexa Aranburuja (Movistar) in Američana Rileyja Sheehana (Israel - Premier Tech). Matevž Govekar iz ekipe Bahrain-Victorious je bil edini slovenski predstavnik na tej enodnevni dirki, ki jo je leta 2013 dobil Simon Špilak. Na koncu je osvojil 39. mesto s 5:07 minute zaostanka.

NEW YORK - Medtem ko so v zahodni konferenci severnoameriške košarkarske lige NBA že znani trije polfinalisti končnice, na vzhodu tri tekme v pretekli noči niso prinesle odgovorov o napredovanju. V vseh je zdaj 3:2 v zmagah, najbolj je odmevala zmaga Philadelphie proti New York Knicks s 112:106 v podaljšku. Milwaukee Bucks so kljub odsotnosti obeh glavnih zvezdnikov Giannisa Antetonkoumpoja in Damiana Lillarda s kolektivno predstavo odločno nadigrali Indiano s 115:92. Na preostali tekmi večera so Cleveland Cavaliers s 104:103 premagali Orlando Magic za vodstvo s 3:2 v zmagah.

NEW YORK - Sinoči so bile v severnoameriški hokejski ligi NHL odigrane štiri tekme. S šestimi doseženimi zadetki sta bili najučinkovitejši moštvi Carolina Hurricanes in Colorado Avalanche, ki sta v peti tekmi proti New York Islandersom in Winnipeg Jetsom dosegli četrto zmago ter si s tem zagotovili pot v četrtfinale končnice.