Pregled - svet, 1. 5. (sreda)

NEW YORK/LOS ANGELES - Po ameriških univerzah vztrajajo propalestinski protesti. Newyorški policisti so v torek vdrli v poslopje univerze Columbia in razpustili protest študentov, ki so pred tem zasedli to poslopje. Skupno so na Columbii in še eni newyorški univerzi pridržali 300 propalestinskih protestnikov. Bela hiša je ostro kritizirala zasedbo poslopja. Na kampusu kalifornijske univerze UCLA pa so izbruhnili spopadi med propalestinskimi in proizraelskimi skupinami, v katerih je morala posredovati policija. Vodja ZN za človekove pravice Volker Turk je izrazil zaskrbljenost zaradi težkih ukrepov, sprejetih za razpustitev protestov na univerzi.

TEL AVIV/GAZA - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je ob srečanju z izraelskim predsednikom Jicakom Hercogom sporočil, da so ZDA odločene, da dosežejo prekinitev ognja v Gazi, ki bo privedla do izpustitve talcev. Na srečanju s premierjem Benjamin Netanjahujem pa je Blinken ponovil, da ne podpirajo operacije v Rafi. Palestinsko islamistično gibanje Hamas pa je sporočilo, da se bo na izraelski predlog o prekinitvi ognja v Gazi odzval v zelo kratkem času. Hamas sicer vztraja pri trajni prekinitvi ognja v Gazi, kar pa Izrael zavrača.

WASHINGTON - Ameriško ministrstvo za pravosodje je v torek predlagalo, da marihuano uvrstijo med manj nevarne droge, s čimer bi rekreativno uporabo te droge obravnavali kot manj hudo kaznivo dejanje. Odločitev bi lahko pomenila največjo spremembo zvezne politike glede marihuane v zadnjih 40 letih.

BROOKLYN - V domačem Brooklynu je v torek pri 77 letih v krogu družine umrl eden najvplivnejših sodobnih pisateljev Paul Auster. Avtor Newyorške trilogije je izgubil bitko s pljučnim rakom. Njegove knjige so prevedene v več kot 40 jezikov, priljubljene pa so tako med bralci kot kritiki.

ODESA/VORONEŽ - V ruskih napadih na ukrajinsko obmorsko mesto Odesa so umrli najmanj trije ljudje, še trije so bili ranjeni. V napadu na Harkov pa sta umrli najmanj dve osebi. Ukrajinske sile pa so v napadih z droni zadele več naftnih rafinerij v Rusiji. Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so odbili ukrajinske napade z droni nad območji Voroneža, Rjasana, Belgoroda in Kurska.

BRUSELJ - Mineva 20 let od največje širitve EU, ko se je povezavi pridružilo deset držav. Večina držav, ki so se pridružile povezavi, je bila še poldrugo desetletje prej del komunističnega bloka.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je imel v torek odprto izredno zasedanje o Bosni in Hercegovini. Ruski veleposlanik Vasilij Nebenzija je napadel delo visokega predstavnika Christiana Schmidta in resolucijo o Srebrenici, večina ostalih držav pa je šla v nasprotno smer. Med drugim so pozvali k spoštovanju Daytonskega sporazuma.

ISTANBUL - Turška policija je pridržala 210 protestnikov, ki so se skušali udeležiti prvomajskih shodov na istanbulskem trgu Taksim, čeprav so jih oblasti prepovedale. V spopadu s protestniki v bližini mestne hiše je uporabila tudi solzivec in gumijaste naboje.

LONDON - Britanska vlada je potrdila, da je v zadnjih dneh pridržala več migrantov, ki jih v skladu z novim zakonom o premeščanju prosilcev za azil nameravajo deportirati v Ruando. Sporni zakon z opredelitvijo Ruande kot varne države omogoča deportacijo nekaterih migrantov v to vzhodnoafriško državo. Prvega prosilca za azil so sicer v Ruando v okviru ločene prostovoljne sheme poslali že v ponedeljek.

EDINBURGH - Potem ko je škotski premier Humza Yousaf ta teden napovedal odstop, je njegova vlada prestala glasovanje o nezaupnici v parlamentu. Poslanci v Edinburghu so s 70 glasovi proti 58 zavrnili nezaupnico, ki so jo vložili opozicijski laburisti.

TBILISI - V Gruziji je policija v torek pridržala 63 udeležencev množičnega protivladnega protesta, ki so zahtevali umik spornega predloga zakona o tujih agentih. Proti njim je med drugim posredovala s solzivcem, vodnim topom in pendreki.

WASHINGTON - Predstavniški dom ameriškega kongresa je v torek s tesno večino sprejel zakon, ki v večjem delu ZDA odpravlja status ogrožene vrste za sivega volka. Poteza je sprožila ogorčenje med nevladnimi organizacijami, ostro ji nasprotuje tudi Bela hiša. O zakonu bo zdaj odločal senat.

SAN FRANCISCO - Ustanovitelj kripto borze Binance Changpeng Zhao je bil v torek v ZDA obsojen na štiri mesece zapora zaradi pranja denarja. Binance po ugotovitvah preiskovalcev ni preprečila transakcij skrajnih gibanj, kot so Islamska država, Al Kaida in oboroženo krilo Hamasa.

NEW YORK - Newyorški sodnik Juan Merchan je v torek bivšemu predsedniku ZDA Donaldu Trumpu naložil 9000 dolarjev kazni zaradi kršenja njegove prepovedi napadov na priče v sodnem procesu zaradi ponarejanja poslovnih dokumentov. Merchan je Trumpu zagrozil, da ga v prihodnje lahko doleti tudi pripor.

PEKING - V zrušenju dela avtoceste v kitajski provinci Guangdong na jugu države je umrlo najmanj 24 ljudi. Še 30 ljudi so prepeljali v bolnišnice. Vzrok nesreče ni znan, je pa zadnjih nekaj dni v regiji močno deževalo. Oblasti so uvedle preiskavo okoliščin nesreče.