Pregled - šport, 30. 4. (torek)

BOLZANO - Slovenska hokejska reprezentanca je na drugi tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Bolzanu dosegla prvo zmago. Po uvodnem porazu z Južno Korejo z 2:4 so Slovenci v 2. krogu premagali Romunijo s 6:1 (1:1, 3:0, 2:0).

LJUBLJANA - Žreb je določil, da bo slovenska ženska teniška reprezentanca igrala dvoboj za obstanek med svetovno elito pokala Billie Jean King novembra doma proti Nizozemski. Zmagovalke bodo napredovale v kvalifikacije za zaključni turnir pokala BJK, poraženke pa se bodo preselile na regionalno raven. Slovenska moška reprezentanca bo junija igrala na turnirju evropske skupine Davisovega pokala v Ulcinju v Črni gori skupaj Azerbajdžanom, Ciprom, Kosovom, Moldavijo, Severno Makedonijo in Črno goro. Tri najboljše ekipe bodo napredovale v drugo svetovno skupino.

MARIBOR - Slovenski odbojkarski as Rok Možič bo po operaciji gležnja odsoten približno mesec dni, tako da bo manjkal na zboru slovenske reprezentance, so potrdili njegovi zastopniki. Zdravniki so pri Možiču zaradi težav z levim gležnjem 23. aprila opravili artroskopski poseg, je novico njegovega kluba iz Verone potrdila tudi Športna agencija Proelium.

MUNCHEN - Nogometaši Bayerna iz Münchna ter madridskega Reala so na prvi tekmi polfinala lige prvakov remizirali z 2:2. Real je povedel prek Viniciusa Juniorja, vodstvu Bayernu sta nato v drugem polčasu zagotovila Leroy Sane in Harry Kane, preden je Vinicius končni izid postavil iz enajstmetrovke.

BEOGRAD - Košarkarji Partizana so dobili prvo tekmo polfinala lige Aba proti Budućnosti z 78:67. Druga bo 7. maja v Podgorici, morebitna tretja pa 10. maja. Zmagovalec se bo v finalu na tri zmage srečal z boljšim iz druge polfinale serije med Crveno zvezdo in Mego, ki se bo začela v petek, 3. maja.

NEW YORK - V severnoameriški hokejski ligi NHL je Florida po zmagi proti Tampi napredovala v naslednji krog končnice. Panterji so bili na peti tekmi uvodnega kroga boljši s 6:1 in skupno zmagali s 4:1 v zmagah. Dvoboj med Vegasom in Dallasom pa je izenačen na 2:2, potem ko so zvezde četrto tekmo dobile s 4:2.

LOS ANGELES - Košarkarji Denver Nuggets in Oklahoma City Thunder so si v pretekli noči zagotovili napredovanje v drugi krog končnice severnoameriške lige NBA. Branilci naslova iz Denverja so premagali Los Angeles Lakers z 108:106 in tako s 4:1 osvojili serijo, medtem ko so prvi nosilci zahoda iz Oklahoma Cityja po zmagi s 97:89 pometli z New Orleans Pelicans.