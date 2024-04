Pregled - svet, 30. 4. (torek)

HAAG - Meddržavno sodišče (ICJ) je zavrnilo zahtevo Nikaragve po uvedbi izrednih ukrepov proti Nemčiji zaradi dobav orožja Izraelu, češ da "okoliščine niso takšne", da bi državo lahko obtožili kršitve konvencije o genocidu. S tem je tudi ovrglo zahtevo, da Nemčija prekine izvoz orožja v Izrael. Nemčija je lani Izraelu dobavila za 326,5 milijona evrov orožja in vojaške opreme. Postopek pred sodiščem se bo sicer nadaljeval, a bi lahko trajal več let.

TEL AVIV/GAZA - Predsednik skrajno desne izraelske vlade Benjamin Netanjahu je dejal svojcem padlih izraelskih vojakov in talcev, da bodo izraelske sile vstopile v mesto Rafa na jugu Gaze in eliminirale tamkajšnje bataljone gibanja Hamas - s sklenjenim dogovorom o premirju ali brez njega. Izraelska ofenziva v palestinski enklavi se medtem nadaljuje - od 7. oktobra je bilo tam ubitih najmanj 34.535 Palestincev, še najmanj 77.704 je ranjenih.

AMAN - Ameriški državni sekretar Antony Blinken je v Jordaniji pozval k podvojitvi prizadevanj za dostavo pomoči v Gazo in pohvalil "izjemno delo", ki ga na tem področju opravljajo Združeni narodi. Blinken se je sestal s kraljem Abdulahom II. in zunanjim ministrom Ajmanom Safadijem, nato se je odpravil naprej v Izrael. Pred odhodom je v izjavi pozval palestinsko gibanje Hamas, naj brez zamud in izgovorov sprejme izraelski predlog za prekinitev ognja v Gazi.

KAIRO/DOHA - Delegacija gibanja Hamas je v ponedeljek zvečer zapustila Kairo in se vrnila v Katar. Palestinsko gibanje se bo skušalo čim hitreje odzvati na predlog glede prekinitve ognja v Gazi. Neimenovan visok izraelski predstavnik je sporočil, da bo izraelska vlada do srede zvečer počakala na odgovor Hamasa, preden se bo odločila, ali bo svoje odposlance poslala v egiptovsko prestolnico. Izraelska delegacija naj bi sicer v Kairo prispela danes.

PEKING - Kitajska je potrdila, da so se v Pekingu nedavno na pogovorih srečali predstavniki rivalskih palestinskih skupin, islamističnega gibanja Hamas in gibanja Fatah, ki upravlja z delom okupiranega Zahodnega brega. Kot so povedali v Pekingu, so se palestinski predstavniki sestali, da bi opravili pogovore o spravi, pri čemer so v pogovorih dosegli napredek. Kitajska je sicer tradicionalno naklonjena ustanovitvi neodvisne palestinske države.

NEW YORK - Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je sporočil, da bi izraelski napad na mesto Rafa pomenil nevzdržno eskalacijo, umrlo bi na tisoče civilistov, več sto tisoč pa bi jih bilo prisiljenih bežati. Izrael je vnovič pozval, naj vojaške operacije v mestu na skrajnem jugu Gaze ne izvede. Guterres je obenem pozval tudi k neodvisni preiskavi množičnih grobišč, ki so jih nedavno odkrili v okolici dveh bolnišnic v Gazi po umiku izraelskih sil z območja.

ŽENEVA - Skupni znesek plačil agenciji ZN za pomoč palestinskim beguncem (UNRWA), ki ostajajo zadržana, znaša 267 milijonov dolarjev, je povedal vodja agencije Philippe Lazzarini. Nekatere države so namreč začasno ustavile financiranje agencije zaradi obtožb, da je nekaj njenih zaposlenih sodelovalo v napadih Hamasa na Izrael oktobra lani. Večji del sredstev, ki ostajajo zadržana, naj bi agenciji izplačale ZDA. Večina držav je financiranje UNRWA sicer že obnovila.

PARIZ - Francoska policija je v ponedeljek prekinila še en propalestinski protest študentov na pariški Sorboni, eni najbolj znanih univerz v državi. Prestižna univerza Sciences Po je medtem zaradi domnevnega antisemitizma med protesti ostala brez financiranja iz proračuna regije Ile-de-France, v kateri se nahaja tudi Pariz. Francoska ministrica za visoko šolstvo Sylvie Retailleau je dejala, da država ne bo sledila sporni potezi regionalnih oblasti.

BRUSELJ/DUNAJ - Tako Evropska unija kot tudi države kandidatke morajo biti do leta 2030 pripravljene na širitev EU, je ob 20. obletnici največje širitve unije doslej ponovil predsednik Evropskega sveta Charles Michel. Širitev je temelj evropske strateške suverenosti, je še poudaril. Avstrijski zunanji minister Alexander Schallenberg pa je ob obletnici širitve EU dejal, da je bila ta širitev mejnik tako za Avstrijo kot za EU, ki je prispevala k stabilnosti in blaginji v Evropi.

GENT - Evropska komisarka za notranje zadeve Ylva Johansson je izrazila prepričanje, da bo migracijski pakt EU prispeval tudi k boljšemu delovanju schengna, v katerem trenutno nadzor na notranjih mejah omejuje gibanje. Po koncu ministrske konference o implementaciji pakta je izrazila prepričanje, da bo EU v dveh letih pripravljena na izvajanje. Komisija bo junija predstavila skupni načrt izvajanja, na podlagi katerega bodo članice pripravile še svoje nacionalne načrte.

BRUSELJ - Evropska komisija je sporočila, da je pred prihajajočimi evropskimi volitvami odprla preiskavo političnega oglaševanja na družbenih omrežjih Facebook in Instagram. Bruselj bo preučil, ali sta omrežji, ki sta v lasti ameriškega podjetja Meta, kršili določila Akta o digitalnih storitvah (DSA). Na komisiji sumijo, da Meta nezadostno moderira politične oglase, širjenje vsebin v takšnih razmerah pa da bi lahko škodilo volilnim postopkom in pravicam potrošnikov.

DUNAJ - Ameriškemu podjetju OpenAI, ki upravlja s spletnim klepetalnim robotom ChatGPT, v Avstriji grozi odprtje preiskave. Skupina zagovornikov na področju zasebnosti na spletu je namreč regulatorju podala pritožbo zaradi netočnih oz. izmišljenih odgovorov, ki jih podaja orodje na vprašanja uporabnikov, in nezmožnosti podjetja OpenAI, da te odgovore popravi.

KIJEV - V ponedeljkovem ruskem napadu na ukrajinsko pristaniško mesto Odesa je bilo po zadnjih podatkih ubitih pet ljudi, več kot 20 je ranjenih, so sporočile tamkajšnje oblasti. Danes je bilo tarča ruskih napadov tudi drugo največje ukrajinsko mesto Harkov, kjer je bila po najnovejših podatkih ubita ena oseba, devet je ranjenih. Rusija že mesece neusmiljeno napada ukrajinska mesta in napreduje na vzhodni fronti, medtem ko Kijev čaka na dostavo streliva in orožja.

RIM/PERUGIA - Italijansko ministrstvo za zdravje je vse regije v državi opozorilo pred pojavnostjo in možno širitvijo fentanila, sintetičnega opiata, ki je predvsem v ZDA v zadnjih letih povzročil mnogo smrti zaradi prevelikih odmerkov. Opozorilo sledi nedavnemu odkritju fentanila v heroinu na območju Perugie, kar je bil prvi tak primer v Italiji.

LJUBLJANA/BEOGRAD - Skoraj 100 pisateljev z območja nekdanje Jugoslavije se je podpisalo pod skupnim pozivom Mednarodnega združenja PEN, v katerem opozarjajo na nevarnost oboroženih spopadov na Zahodnem Balkanu. Z izjavo pozivajo srbsko vlado in predsednika Aleksandra Vučića, naj sprejmeta spravo. V pozivu so opozorili na razmere v regiji in destabilizacijo, zlasti v BiH, Črni gori in na Kosovu.

LONDON - Britanski kralj Karel III. se je z obiskom bolnišničnega centra, v katerem obravnavajo različne vrste raka, v določeni meri vrnil k opravljanju javnih obveznosti. Gre za njegov prvi nastop v javnosti, odkar je v začetku februarja sporočil, da se tudi sam zdravi za rakom. Za kakšno vrsto raka gre, ni znano. Njegovi zdravniki so minuli petek izrazili zadovoljstvo s potekom zdravljenja.

LONDON - V naselju Hainault na severovzhodu Londona je moški davi z mečem ubil 13-letnika in ranil še štiri druge ljudi, vključno z dvema policistoma, je sporočila londonska policija, ki je 36-letnega osumljenca že prijela. Motiv za napad za zdaj ni znan. Policija meni, da ni šlo za teroristično dejanje.