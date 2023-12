Ministrstvo zbira kandidature za nagrado zlata čebela

Ljubljana, 28. decembra - Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo poziv za predlaganje kandidatov za podelitev nagrade zlata čebela 2024. Predloge zbirajo do 15. marca, odzive pa pričakujejo tako iz Slovenije kot tujine. Tema letošnjega razpisa so dosežki na področju promocije čebel in drugih opraševalcev, so danes sporočili z ministrstva.