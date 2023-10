Slovenija s prvim spominskim evrskim bankovcem

Ljubljana, 27. oktobra - V ljubljanskem Muzeju bančništva Slovenije Bankarium so danes predstavili prvi spominski evrski bankovec iz Slovenije. Nastal je v sodelovanju med banko NLB, Čebelarsko zvezo Slovenije in družbo Euro Souvenir, natisnili pa so 3000 primerkov. Bankovec sicer ni plačilno sredstvo, temveč predvsem zbirateljski izdelek.