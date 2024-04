Regijski park Pohorje tudi uradno ustanovljen

Slovenska Bistrica, 30. aprila - Potem ko je vlada konec januarja sprejela uredbo o Regijskem parku Pohorje, so zavarovanje območja potrdili tudi občinski sveti občin Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica. S tem je regijski park tudi uradno ustanovljen, so sporočili z ministrstva za naravne vire in prostor.