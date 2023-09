V Rušah predstavili doslej opravljeno za razvoj "outdoor" turizma na Pohorju

Ruše, 5. septembra - Regionalna razvojna agencija (RRA) Podravje-Maribor je skupaj z Mestno občino Maribor ter občinama Ruše in Hoče-Slivnica v Rušah pripravila strokovni posvet, na katerem so predstavili aktivnosti na področju infrastrukture in razvoja "outdoor" turizma na Mariborskem in Hočkem Pohorju ter na Arehu.