Z vladno uredbo korak bližje ustanovitvi Regijskega parka Pohorje

Ljubljana, 31. januarja - Vlada je danes sprejela uredbo o Regijskem parku Pohorje. Soustanovitelji parka so poleg vlade še občine Zreče, Vitanje, Mislinja, Lovrenc na Pohorju, Ruše in Slovenska Bistrica, kar pomeni, da morajo pred začetkom veljave akta o zavarovanju tega območja to potrditi tudi občinski sveti teh lokalnih skupnosti, so sporočili z vlade.