Kitajska potrdila srečanje predstavnikov Hamasa in Fataha v Pekingu

Peking, 30. aprila - Kitajska je danes potrdila, da so se nedavno v Pekingu na pogovorih srečali predstavniki rivalskih palestinskih skupin, islamističnega gibanja Hamas in gibanja Fatah. Kot so povedali v Pekingu, so se palestinski predstavniki sestali, da bi opravili pogovore o spravi, pri čemer so v pogovorih dosegli napredek.