V Keniji popustil jez, umrlo najmanj 42 ljudi

Nairobi, 29. aprila - V Keniji, ki jo je v minulih tednih prizadele močno deževje in poplave, je popustil jez severozahodno od prestolnice Nairobi, pri čemer je umrlo najmanj 42 ljudi, so danes sporočile lokalne oblasti, ki se bojijo, da bi bilo lahko žrtev še več. Poplave in neurja so zahtevala smrtne žrtve tudi v drugih državah na vzhodu Afrike.