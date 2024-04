V Rusiji poplavljenih že skoraj 18.000 domov

Moskva, 18. aprila - Poplave, ki so v zadnjih tednih prizadele Rusijo, so doslej poplavile že skoraj 18.000 domov, poroča nemška tiskovna agencija dpa. V Kurganu, glavnem mestu istoimenske regije, ki je bila poleg regije Orenburg najbolj prizadeta, je reka Tobol v enem dnevu narasla za meter in pol. Vodostaji naraščajo tudi v sosednji regiji Tjumen.