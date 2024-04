V Afganistanu in Pakistanu na desetine mrtvih zaradi poplav in nalivov

Kabul/Islamabad, 15. aprila - V poplavah, ki so v minulih dneh prizadele Afganistan, je umrlo najmanj 33 ljudi, 27 ljudi je bilo poškodovanih, so v nedeljo sporočile nacionalne oblasti za nesreče. Poplave, ki sta jih povzročila močan dež in sneg, so uničile številne domove. O smrtnih žrtvah zaradi obilnih padavin poročajo tudi iz Pakistana.