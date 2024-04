Liberties v poročilu opozarja na ustrahovanje in nadzor nad novinarji v EU

Bruselj, 29. aprila - Nevladna organizacija Civil Liberties Union for Europe (Liberties) v svojem najnovejšem poročilu o svobodi medijev za 2023 ugotavlja, da se novinarji v Evropi še naprej soočajo z grožnjami in ustrahovanjem ter so marsikje tarča nadzora. Glede Slovenije poročilo omenja koncentracijo medijskega lastništva in vprašanje financiranja RTV Slovenija.