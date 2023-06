Na okrogli mizi Mirovnega inštituta kritični do evropskih predpisov o obrambi demokracije in političnem oglaševanju

Ljubljana, 20. junija - Na okrogli mizi Mirovnega inštituta so bili kritični do predpisa Evropske komisije o obrambi demokracije, ki bi reguliral financiranje interesnih zagovorniških dejavnosti iz virov zunaj EU, in o političnem oglaševanju, pod kar bi lahko štele tudi kampanje nevladnih organizacij. Opozarjajo na nevarnost omejitve svobodnega delovanja civilne družbe.