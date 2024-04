Pregled - šport, 28. 4. (nedelja)

Ljubljana, 28. aprila - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v nedeljo, 28. aprila.

CELJE - Nogometaši Celja so drugič v zgodovini postali državni prvaki. Celjani, ki so prvi naslov osvojili v sezoni 2019/20, so tokrat v 33. krogu Prve lige Telemach premagali ljubljansko Olimpijo z 1:0.

LJUBLJANA - Nogometašice Mure None so 11. v zgodovini postale državne prvakinje. V 21. krogu so v gosteh premagale Ljubljano z 1:0. Zdaj imajo na lestvici 55 točk oziroma nedosegljivih 14 več od ljubljanske Olimpije.

BOLZANO - Slovenska hokejska reprezentanca je na prvi tekmi svetovnega prvenstva divizije I (skupina A) v Bolzanu izgubila z Južno Korejo z 2:4 (1:2, 1:0, 0:2).

PRAGA - Slovenska kolesarka Urška Žigart (Liv-AlUla-Jayco) je na petdnevni dirki Gracia na Češkem zasedla tretje mesto v skupnem seštevku. Za zmagovalko Nemko Corinno Lechner (Wheel Divas) je zaostala 45 sekund. Med deseterico je od Slovenk na osmem mestu končala tudi Urša Pintar v dresu slovenske selekcije.

PARIZ - Nogometaši Paris Saint-Germaina so dan po tem, ko so doma proti Le Havru v 31. krogu francoske lige igrali 3:3, prišli do svojega tretjega zaporednega naslova prvaka in skupno 12. Novo zvezdico Parižanov je potrdila zmaga Lyona nad prvim zasledovalcem Monacom s 3:2.

PARIZ - V finalu evropske lige prvakinj bodo igrale nogometašice Barcelone in Lyona. Katalonke so si vozovnico za Bilbao 25. maja priigrale v soboto proti Chelseaju, Francozinje pa so bile še v drugo boljše od PSG.