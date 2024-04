Pregled - svet, 28. 4. (nedelja)

TEL AVIV - Izraelski zunanji minister Izrael Kac je v soboto omenil možnost preložitve načrtovane ofenzive na Rafo, če bo sklenjen dogovor s palestinskim islamističnim gibanjem Hamas o izpustitvi talcev. Hamas je sporočil, da izraelski predlog preučujejo, v ponedeljek naj bi v Kairu odgovorili nanj. V soboto je Hamas objavil tudi nov video posnetek s talci, ki jih zadržujejo v Gazi, v več izraelskih mestih pa so potekali protesti, na katerih so demonstranti od vlade premierja Benjamina Netanjahuja zahtevali, naj sklene dogovor o izpustitvi talcev.

MOSKVA/KIJEV - Rusko obrambno ministrstvo je sporočilo, da so ruske sile zavzele še eno vas v vzhodni ukrajinski regiji Doneck, kjer so v minulih tednih znatno napredovale. Zavzele so vas Novobahmutovka, ki leži deset kilometrov severno od Avdijivke, ki je v ruskih rokah od februarja. Kijev zavzetja ni potrdil, priznal pa je poslabšanje razmer na fronti. Vrhovni poveljnik ukrajinske vojske Oleksandr Sirski je zapisal, da ruske sile napadajo po vsej frontni črti in da so v nekaterih sektorjih dosegle taktične uspehe.

MOSKVA - V Rusiji so konec tedna na podlagi obtožb o ekstremizmu priprli dva ruska novinarja, ki delata tudi za zahodne medije. Pridržali so ju zaradi njunih domnevnih povezav s skupino zdaj že pokojnega vodje ruske opozicije Alekseja Navalnega. V Moskvi so pridržali novinarja Konstantina Gabova, ki je občasno delal tudi za tiskovno agencijo Reuters, v Murmansku video novinarja Sergeja Karelina, ki je delal tudi za ameriško tiskovno agencijo AP.

PESCARA - Italijanska premierka Giorgia Meloni je sporočila, da bo nosilka liste svoje stranke Bratje Italije na junijskih evropskih volitvah. Dejala je, da želi, da bi imela v EU večino desnica in da bi se na evropski ravni končale po njenih besedah nenaravne koalicije s strankami levice.

BENETKE - Papež Frančišek je bil na obisku v Benetkah, kar je bilo njegovo prvo potovanje iz Rima v zadnjih sedmih mesecih. Na otoku Giudecca je obiskal ženski zapor in dejal, da ta predstavlja tudi kraj za nov začetek, zato je pomembno, da so pogoji v njem takšni, da to omogočajo. V zaporu si je ogledal, ki pripoveduje o vsakdanjem življenju zapornic skozi oči desetih umetnikov in je prispevek Vatikana k Beneškemu bienalu. Na Trgu svetega Marka je daroval mašo, pri kateri je opozoril na nevarnosti, s katerimi se sooča mesto na vodi.

WASHINGTON - Ameriški predsednik Joe Biden se je na sobotni tradicionalni večerji za dopisnike v Beli hiši norčeval iz samega sebe oziroma svoje starosti, obenem pa je ostro zbadal republikanskega tekmeca na jesenskih predsedniških volitvah Donalda Trumpa. Večerja za novinarje in druge ugledne osebnosti je minila v znamenju protestov proti izraelski ofenzivi na Gazo.

BAGDAD - Iraški parlament je v soboto sprejel zakon, s katerim bodo homoseksualni odnosi postali nezakoniti in kaznovani z do 15 let zapora. Bagdad sprejetje zakona utemeljuje z ohranitvijo verskih vrednot, zakon so podprle predvsem konservativne šiitske muslimanske stranke, ki tvorijo največjo koalicijo v parlamentu. Organizacije za zaščito človekovih pravic pa ga obsojajo kot napad na človekove pravice LGBT skupnosti v Iraku.

MANILA - Jugovzhod Azije pesti huda vročina, ponekod temperature presegajo 45 stopinj Celzija. Na Filipinih so zaradi vročine zaprli šole, pouk bo potekal na daljavo, medtem ko so jih v Bangladešu po nekaj dneh spet odprli. Na Tajskem pa so izdali opozorilo, ker bodo temperature presegle 44 stopinj, v mestu Chauk v Mjanmaru so ta teden zabeležili 45,9 stopinje. Po navedbah ZN se Azija še posebej hitro segreva, najbolj pa podnebne spremembe ogrožajo Filipine.

GUANGZHOU - Na jugu Kitajske je v divjanju tornada v soboto umrlo pet ljudi, še okoli 30 je ranjenih, nastala je tudi velika gmotna škoda. Uničenih naj bi bilo okoli 140 industrijskih obratov, medtem ko se stanovanjska poslopja niso porušila.

ŽENEVA - Podnebne spremembe ustvarjajo množico nevarnosti, zaradi katerih bi bilo lahko prizadete 70 odstotkov svetovne delovne sile, v najnovejšem poročilu ugotavlja Mednarodna organizacija dela (ILO). Po oceni organizacije zaradi izpostavljenosti prekomerni vročini na delovnem mestu vsako leto na svetu umre 19.000 ljudi. Zaradi ekstremne vročine in ultravijoličnih žarkov so posebej prizadeti delavci v kmetijstvu in drugih sektorjih, ki vključujejo delo na prostem.

LUXEMBOURG - V letu 2023 je bilo v EU zaposlenih 75 odstotkov ljudi v starosti med 20 in 64 let, kar je največji delež od začetka meritev v letu 2009. Hkrati gre za tretjo zaporedno rast po padcu na 72 odstotkov leta 2020 zaradi epidemije covida-19, je objavil evropski statistični urad Eurostat. Med državi EU so imeli največjo zaposlenost na Nizozemskem, Švedskem in v Estoniji, najnižjo pa v Italiji, Grčiji in Romuniji.

DUBAJ - V Dubaju so začeli graditi nov terminal na letališču Al Maktum International, ki naj bi bil po besedah voditelja emirata šejka Mohameda bin Rašida al Maktuma največji na svetu, stal pa bo skoraj 35 milijard dolarjev. Omenjeno letališče leži na obrobju Dubaja in naj bi v prihodnosti nadomestilo sedanje letališče Dubai International, ki nima več prostora za širjenje.

LONDON - Zlato žepno uro najbogatejšega potnika na čezoceanski ladji Titanik, ki je doživela brodolom na svoji krstni plovbi leta 1912, so na sobotni dražbi v Veliki Britaniji prodali za rekordnih 1,37 milijona evrov. Kupil jo je zasebni zbiratelj iz ZDA. Končna cena je močno presegla pred dražbo ocenjeno vrednost ure, ki je znašala med 116.000 in 175.000 evrov.