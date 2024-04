Irak z visokimi kaznimi za homoseksualne odnose

Bagdad, 28. aprila - Iraški parlament je v soboto sprejel zakon, s katerim bodo homoseksualni odnosi postali nezakoniti in kaznovani z do 15 let zapora. Bagdad sprejetje zakona utemeljuje z ohranitvijo verskih vrednot, organizacije za zaščito človekovih pravic pa ga obsojajo kot napad na človekove pravice LGBT skupnosti v Iraku.