Na Irskem referendum o posodobitvi ustave glede žensk in družine ni uspel

Dublin, 9. marca - Dvojni referendum za posodobitev koncepta družine in mesta žensk v ustavi ni uspel, je danes sporočil irski premier Leo Varadkar. "Mislim, da je na tej točki jasno, da so bili amandmaji zavrnjeni," je po petkovem glasovanju volivcev danes dejal na novinarski konferenci in dodal, da bo vlada izid spoštovala.