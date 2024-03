Tajska korak bliže legalizaciji istospolnih porok

Bangkok, 27. marca - Tajska je danes naredila pomemben korak na poti do legalizacije porok istospolnih parov, saj so poslanci spodnjega doma parlamenta z veliko večino podprli predlog zakona, s katerim jih bodo uzakonili. Zakon morata pred uveljavitvijo potrditi še zgornji dom parlamenta in tajski kralj Maha Vajiralongkorn, poročajo tuje tiskovne agencije.