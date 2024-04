Pregled - šport, 26. 4. (petek)

ZAGREB - Branilka naslova Andreja Leški je na evropskem prvenstvu v judu v Zagrebu osvojila bronasto kolajno v kategoriji do 63 kg. V odločilni borbi je premagala Avstrijko Lubjano Piovesano. Že v četrtek je srebrno kolajno v Zagrebu osvojila tudi Kaja Kajzer v kategoriji do 57 kg. Danes so v Zagrebu nastopili še Nace Herkovič, Martin Hojak in Kaja Schuster in se poslovili po prvi borbi.

MARSEILLE - Slovenske uspehe v Hyeresu v zadnji jadralski kvalifikacijski regati za letošnje olimpijske igre v Parizu je danes dopolnila še Lin Pletikos v razredu ilca 6. V regati za medalje je prijadrala na tretje mesto, kar je bilo dovolj za osvojitev olimpijske norme, so sporočili iz Jadralne zveze Slovenije.

SZEGED - Veslača Nina Kostanjšek in Izak Žvegelj bosta v nedeljo v Szegedu nastopila v finalu olimpijskih kvalifikacij za nastop na igrah v Parizu. Kostanjšek je prepričljivo dobila repasaž med skifistkami, Žvegelj je v polfinalu zaostal za Bolgarom Kristjanom Vasiljevom, ki je Blejca ugnal v finišu.

MARIBOR - Odbojkarice Calcita Volleyja ostajajo najboljša slovenska ekipa. Na četrti tekmi finalne serije državnega prvenstva so v Mariboru s 3:2 premagale Novo KBM Branik in s skupnim izidom 3:1 v zmagah postale državne prvakinje. To je njihov osmi naslov prvakinj, peti zapovrstjo in druga lovorika v sezoni. Pred tem so postale tudi zmagovalke srednjeevropske lige. Mariborčanke, 16-kratne prvakinje, se bodo morale letos zadovoljiti z dvema finaloma in osvojenim slovenskim pokalom.

LJUBLJANA - Slovenski odbojkarski reprezentant Nik Mujanović si je spet našel nove delodajalce. Korektor, ki je med letošnjo sezono dvignil veliko prahu s svojim nenadnim prestopom iz Calcit Volleyja v Monzo, bo v naslednji nosil dres Pariz Volleyja, kjer naj bi odigral pomembnejšo vlogo kot letos pri finalistu italijanskega prvenstva.

FRIBOURG - Ekipa UAE Emirates, v kateri si kruh služi tudi najboljši kolesar na svetu Tadej Pogačar, je v četrti etapi kolesarske dirke po Romandiji, 15,5 kilometra dolgem kronometru v Oronu, pokazala svojo moč. Vožnjo na čas je dobil ameriški prvak v tej disciplini Brandon McNulty. Uspeh arabske ekipe sta s tretjim in četrtim mestom dopolnila Avstrijec Felix Grossschartner, ki bo na Giru eden glavnih Pogačarjevih pomočnikov, in Španec Juan Ayuso, slednji je tudi prevzel skupno vodstvo. Jan Tratnik je bil 30., Matevž Govekar pa 127.

LJUBLJANA -Hokejski klub Olimpija je danes predstavil novo celostno podobo in razkril cilje v naslednjih letih. S prihodom strateškega partnerja Alexandra Lefebvra so precej povečali proračun kluba, pripeljali pa tudi nekaj odmevnih okrepitev, med njimi sta slovenska reprezentanta Robert Sabolič in Blaž Tomaževič.

LJUBLJANA - Igralci Dobovca so v polfinalu še drugič premagali Oplast. Tokrat so v Kobaridu slavili z 1:0 in jim le še ena zmaga manjka za preboj v finale. Do druge zmage je prišel tudi Siliko Vrhnika, v gosteh je The Nutrition Extrem premagal s 3:1. Tretji tekmi bosta 3. maja, morebitni četrti in peti pa 7. in 10. maja.