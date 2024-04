Pregled - svet, 26. 4. (petek)

PEKING - Ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna je zadnji dan obiska na Kitajskem sprejel kitajski predsednik Xi Jinping, ki je poudaril, da morata biti ZDA in Kitajska partnerici, ne tekmici. Pred tem se je Blinken sešel s kolegom Wang Yijem in mu izrazil zaskrbljenost glede kitajske podpore Rusiji, Wang pa je kritiziral ameriško zatiranje pravice Kitajske do razvoja.

WASHINGTON - ZDA so na virtualnem srečanju skupine za Ukrajino naznanile novih šest milijard dolarjev pomoči v obliki vojaške opreme, ki bo vključevala rakete za sistem patriot in drone. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Rusija zamudo pri potrjevanju vojaške pomoči v kongresu ZDA izkoristila za prevzem pobude na bojišču.

KIJEV/MOSKVA - Ukrajina je poročala o porastu ruskih napadov na železniško infrastrukturo, kar po njihovem prepričanju kaže na bližajočo ofenzivo. Moskva je potrdila, da so njene sile v četrtek med železniškim transportom ciljale zahodno oborožitev v ukrajinskih regijah Doneck in Harkov. Oblasti v Kijevu so medtem naznanile evakuacijo dveh bolnišnic zaradi strahu pred ruskimi napadi.

GAZA/BRUSELJ - Evropska unija je spričo vse slabših humanitarnih razmer v Gazi, kjer se nadaljujejo spopadi med Hamasom in Izraelom, povečala humanitarno pomoč za Palestince in jim prek partnerskih organizacij namenila dodatnih 68 milijonov evrov. Ameriška vojska je medtem začela graditi pomol, ki bo povečal dostavo pomoči prebivalcem Gaze, delovati naj bi začel v začetku maja.

ŽENEVA/GAZA - Združeni narodi so podali oceno, da je v Gazi, kjer Izrael že več kot šest mesecev in pol izvaja vojaške operacije, na kvadratni meter približno 300 kilogramov ruševin. Kot je sporočil Pehr Lodhammar iz Službe ZN za boj proti minam (UNMAS), je skupno v enklavi okoli 37 milijonov ton ruševin.

KIJEV - Ukrajinske oblasti so sporočile, da so zaradi suma korupcije v okviru preiskave nezakonitega zasega zemljišč, vrednih več milijonov evrov, aretirale ministra za kmetijstvo Mikolo Solskega. Očitano ravnanje sega v čas, ko je bil poslanec, hkrati pa je vodil skupino kmetijskih podjetij. Poleg njega obravnavajo še druge osumljence, vključno z več javnimi uslužbenci.

MOSKVA - V Rusiji so pridržali novinarja Sergeja Mingazova, ki je poročal za rusko izdajo revije Forbes, ker naj bi po trditvah tožilstva širil lažne informacije o zločinih ruske vojske v Ukrajini, je sporočil njegov odvetnik. Obtožbe se nanašajo na njegove objave na družbenem omrežju o ruskem pokolu v Buči ob začetku invazije leta 2022.

WASHINGTON - Protesti v podporo Palestincem na ameriških univerzah so se v četrtek še razširili, policija pa je poostrila ukrepe proti protestnikom. Univerza v Los Angelesu je zaradi protestov iz varnostnih razlogov odpovedala glavno podelitev diplom.

NEW DELHI - V Indiji se je začela druga faza parlamentarnih volitev. Glasovanje med drugim poteka v okrožjih, kjer so ta teden temperature presegle 40 stopinj Celzija. Volilna komisija se je zato odločila ustanoviti delovno skupino, ki naj bi pred vsako fazo preverila vpliv vremenskih razmer. Druga faza volitev poteka v okrožjih v 13 od 28 zveznih držav.

KIJEV - Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob 38. obletnici jedrske nesreče v Černobilu posvaril pred morebitno katastrofo v jedrski elektrarni Zaporožje, ki jo je kmalu po začetku invazije na Ukrajino leta 2022 zasedla Rusija. Elektrarna je bila večkrat tarča obstreljevanja, za ogrožanje varnosti pa se medsebojno obtožujeta obe strani.

BERLIN - Spodnji dom nemškega parlamenta bundestag je potrdil spremembe zakona o zaščiti podnebja. Po novem se izpolnjevanje ciljev za znižanje emisij toplogrednih plinov ne bo več ugotavljalo za posamezne sektorje, ampak bo merodajen le še cilj za celotno državo. Kritiki očitajo, da gre za rahljanje podnebnega ukrepanja.

BRUSELJ - Evropska komisija je na Kitajskem ustanovljenega spletnega trgovca Shein označila za veliko platformo v skladu z Aktom o digitalnih storitvah (DSA), ki prinaša varnejše spletno okolje. To pomeni, da bo trgovec po novem med drugim moral izvajati ukrepe za zaščito potrošnikov pred nakupom nevarnega ali nezakonitega blaga.

LONDON - Buckinghamska palač je napovedala, da se bo britanski kralj Karel III. prihodnji teden v določeni meri vrnil k opravljanju javnih obveznosti, saj so zdravniki zadovoljni s potekom njegovega zdravljenja raka. S soprogo Camillo bosta najprej v torek prihodnji teden obiskala center za zdravljenje raka, junija pa bosta na državniškem obisku gostila japonski cesarski par.

BUDIMPEŠTA - Madžarski premier Viktor Orban je gostil dvodnevno evropsko konferenco Konservativnega odbora za politično akcijo (CPAC), ki zbira desne in skrajno desne politike iz Evrope in sveta. Zbrane je v video sporočilu nagovoril bivši ameriški predsednik Donald Trump, ki je dejal, da je ponosen na sodelovanje z Orbanom, in upa, da bosta lahko znova sodelovala po njegovi vrnitvi v Belo hišo.