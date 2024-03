Rok za oddajo dokazil podjetij o škodi v poplavah podaljšan za en mesec

Ljubljana, 18. marca - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je rok za predložitev dokazil podjetij o dejanski škodi v poplavah avgusta lani podaljšalo za en mesec. Namesto do 22. marca morajo tako podjetja dokazila poslati do 22. aprila. S tem želijo na ministrstvu prizadetim podjetjem omogočiti dovolj časa za pridobitev ustreznih uradnih dokazil.