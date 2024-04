Prometna napoved do 2. maja

Ljubljana, 25. aprila - Zaradi prihajajočih praznikov in počitnic je že od danes naprej pričakovan močno povečan promet in daljši potovalni časi na različnih odsekih po Sloveniji, so sporočili iz Prometno-informacijskega centra za državne ceste.

V soboto in nedeljo, 27. in 28. aprila, ter v sredo in četrtek, 1. in 2. maja bo med 8. in 22. uro veljala omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem ton in pol.

Zaradi današnjega praznika v Italiji je pričakovan močno povečan promet na primorski avtocesti ter na hitri cesti Vipava-Razdrto-Ljubljana.

Danes, predvidoma po 22. uri, je na štajerski avtocesti proti Mariboru pred izvozom Lukovica načrtovana 30 minutna popolna zapora na odseku Krtina-Blagovica, obvoza ne bo. Pred in po vzpostavitvi 30-minutne popolne zapore bodo iz četrtka (zvečer) na petek (ponoči), med 18. in 2. uro, zaradi odstranitve vertikalne signalizacije z nadvoza postavljene še vzdrževalne zapore.

Na gorenjski avtocesti bo danes ponoči od 20. do 5. ure zaradi del promet v predoru Karavanke potekal izmenično enosmerno s čakanjem pred predorom. Ponoči bo potekalo tudi pranje sten predora Ljubno na odseku Brezje-Podtabor v obeh smereh, zato so pričakovane krajše zapore voznega in prehitevalnega pasu.

Na podravski avtocesti bo do petka na odseku priključek Zakl-prehod Gruškovje v smeri Hrvaške zaradi del promet potekal po enem pasu.

Na primorski avtocesti bo v soboto, 27. aprila od 6. ure do nedelje, 28. aprila do 16. ure med Uncem in Logatcem proti Ljubljani promet potekal po enem pasu (zaprt vozni in odstavni pas). Možni so zastoji.