Kugyjevo nagrado prejel kulturni ustvarjalec Franz Starz

Celovec, 26. aprila - Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je letošnjo Kugyjevo nagrado namenila kulturnemu ustvarjalcu, zborovodju in dolgoletnemu lokalnemu politiku Franzu Starzu. Nagrado prejme za zasluge na področju kulture in zborovske glasbe. Med drugim je bil več kot 40 let zborovodja moškega pevskega zbora Vinko Poljanec.

S številnimi zborovskimi nastopi je prispeval k ohranjanju slovenskega jezika in zbliževanju nemško in slovensko govorečih sosedov na Koroškem ter h krepitvi čezmejnega kulturnega sodelovanja. Kot dolgoletni lokalni politik si je vedno prizadeval za dobrobit obeh jezikovnih skupin in za pozitiven razvoj domače občine Škocjan, piše v obrazložitvi nagrade, ki so mu jo podelili v četrtek zvečer.

Kugyjevo nagrado podeljujejo osebnostim, ki prispevajo bistven delež pri uresničevanju kulturnega, vzgojnega, političnega, gospodarskega, športnega in splošno-človeškega zbliževanja narodov sosedov na Koroškem in v celotni alpsko-jadranski regiji.

Poimenovana je po znanem večjezičnem in multikulturnem alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju (1858 - 1944), čigar korenine segajo na tri pokrajine alpsko-jadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino pri Pečah, v Gorico in Trst ter na področje Julijcev v današnji Sloveniji. Ideja nagrade sloni na zamisli o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška - Slovenija - Furlanija.

Lani so nagrado namenili nekdanjemu predsedniku države Borutu Pahorju.