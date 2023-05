Skupnost koroških Slovencev Pahorju podelila Kugyjevo nagrado

Celovec, 15. maja - Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS) je danes v Celovcu nekdanjemu predsedniku republike Borutu Pahorju podelila Kugyjevo nagrado za zasluge pri krepitvi skupnega slovenskega kulturnega, čezmejnega in alpsko-jadranskega prostora, pa tudi za njegova prizadevanja v prid uspešnemu razvoju slovenske narodne skupnosti in sožitja na Koroškem.