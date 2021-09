Kugyjeva nagrada tokrat slavistki, komunikologinji in jezikoslovki Brigitti Busch

Celovec, 29. septembra - Ena od krovnih organizacij koroških Slovencev, Skupnost koroških Slovencev in Slovenk (SKS), bo nocoj v prostorih celovške Slovenske gimnazije že štirinajstič podelila Kugyjevo nagrado, ki jo tokrat prejme avstrijsko-švicarska slavistka, komunikologinja in jezikoslovka ter sodelavka Sveta Evrope Brigitta Busch.

Kot so zapisali v utemeljitvi, bo Buscheva nagrado prejela za svoje življenjsko delo in neutrudno prizadevanje za izgradnjo miru na večjezičnem čezmejnem pedagoško-znanstvenem in mednarodnem področju.

Kugyjeva nagrada nosi ime po alpinistu in avtorju knjig s področja gorstva Juliusu Kugyju (1858 - 1944). Njegove korenine segajo na tri področja Alpsko-jadranskega prostora: v spodnjo Ziljsko dolino pri Pečah, v Gorico in Trst ter na območje Julijcev v današnji Sloveniji.

Zamisel Kugyjeve nagrade sloni na ideji o alpsko-jadranskem zbliževanju v trikotniku Koroška - Slovenija - Furlanija in na želji po znanju štirih jezikov tega prostora (slovenščine, nemščine, italijanščine in furlanščine) ter na spoznavanju kultur na stičišču treh evropskih jezikovnih družin.

Kugyjevo nagrado od leta 2007 vsako leto podeljuje SKS osebnostim, ki bistveno prispevajo k uresničevanju kulturnega, vzgojnega, političnega, gospodarskega, športnega in splošno-človeškega zbliževanja narodov sosedov na avstrijskem Koroškem in v celotni Alpsko-jadranski regiji.

Predlani je nagrado prejel večkratni avstrijski državni prvak in prvak avstrijske Koroške v lahki atletiki Robert Kropiunik. Lanskoletno podelitev so zaradi pandemije covida-19 preložili na letos.