Na območju Aten deaktivirali več kot 300 bomb iz druge svetovne vojne

Atene, 26. aprila - Strokovnjaki grške vojske za razminiranje so v podzemnem skladišču na območju starega letališča v Atenah deaktivirali več kot 300 bomb iz druge svetovne vojne. Bombe so odkrili med urbanističnimi deli na nekdanjem letališkem kompleksu, kjer so kasneje med drugim postavili športne objekte za olimpijske igre v Atenah, poročajo grški mediji.