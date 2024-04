Najdeno bombo v Mariboru uspešno onesposobili

Maribor, 7. aprila - Pripadniki državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi (NUS) so danes uspešno onesposobili najdeno bombo na gradbišču v mariborski četrti Tezno. Sirena je malo pred 11. uro naznanila konec nevarnosti, zato so se lahko ljudje, ki so se zjutraj morali umakniti, vrnili na svoje domove.