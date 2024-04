Na gradbišču sredi Nove Gorice našli še dve bombi

Nova Gorica, 15. aprila - Pri pregledovanju terena ob gradnji na novogoriški železniški postaji so pirotehniki v soboto našli še dve letalski bombi. Tokrat pred njuno odstranitvijo niso bili potrebni posebni varnostni ukrepi, saj sta bili brez vžigalnikov in so ju zato le odpeljali na lokacijo, kjer bosta počakali do uničenja.