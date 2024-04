Xi ob obisku Blinkna: ZDA in Kitajska morata biti partnerici, ne tekmici

Peking, 26. aprila - ZDA in Kitajska morata biti partnerici, ne tekmici, je danes na srečanju z ameriškim državnim sekretarjem Antonyjem Blinknom v Pekingu dejal kitajski predsednik Xi Jinping. Poudaril je nujnost razrešitve številnih vprašanj med njima in predlagal tri glavna načela tega procesa - vzajemno spoštovanje, mirno sobivanje in sodelovanje v korist vseh.