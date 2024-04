Wang ob obisku Blinkna izpostavil ameriško zatiranje pravice Kitajske do razvoja

Peking, 26. aprila - Čeprav se Peking in Washington pogovarjata, so se negativni dejavniki v njunih odnosih okrepili, je danes ob obisku ameriškega državnega sekretarja Antonyja Blinkna na Kitajskem povedal kitajski zunanji minister Wang Yi. Med razlogi za to je izpostavil nerazumno ameriško zatiranje pravice Kitajske do razvoja, poročajo tuje tiskovne agencije.