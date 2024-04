Blinken v Šanghaju pozval ZDA in Kitajsko k odgovornemu ravnanju

Šanghaj, 25. aprila - Ameriški državni sekretar Antony Blinken, ki se mudi na obisku na Kitajskem, je danes v Šanghaju pozval Washington in Peking k odgovornemu ravnanju in iskanju rešitev spričo razlik. Poudaril je tudi nujnost sodelovanja in dialoga ter Kitajsko pozval k pravični obravnavi ameriških podjetij, poroča francoska tiskovna agencija AFP.