Googlova matična družba Alphabet presegla pričakovanja z dobičkom in prihodki

New York, 26. aprila - Googlova matična družba Alphabet je v prvem četrtletju letos z 23,7 milijarde dolarjev dobička in 80,5 milijarde dolarjev prihodkov presegla pričakovanja analitikov Wall Streeta in delnice so se ji v podaljšanem trgovanju v četrtek podražile za 11,43 odstotka na 176 dolarjev na delnico.