Bruselj s preiskavami proti Alphabetu, Applu in Meti v okviru akta o digitalnih trgih

Bruselj, 25. marca - Evropska komisija je danes sprožila pet preiskav proti Alphabetu, Applu in Meti, v katerih bo ugotavljala, ali so njihovi ukrepi v skladu z aktom o digitalnih trgih (DMA). Med drugim bo preučila pravila o usmerjanju uporabnikov v trgovinah z aplikacijami Google Play in App Store, pa tudi Metin sistem glede navzkrižne uporabe osebnih podatkov.