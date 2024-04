Google z milijardno investicijo v izboljšanje digitalne povezljivosti ZDA in Japonske

New York, 11. aprila - Ameriški Google je napovedal milijardo dolarjev vredno investicijo v dva nova optična podvodna kabla, s katerima želi izboljšati digitalno povezljivost med ZDA in Japonsko. Investicijo je najavil ob obisku japonskega premierja Fumija Kishide v Beli hiši na temo krepitve gospodarskih vezi med državama, predvsem na področju obrambe in tehnologije.