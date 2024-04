Pregled - šport, 25. 4. (četrtek)

ZAGREB - Slovenska judoistka Kaja Kajzer je na evropskem prvenstvu v Zagrebu osvojila srebrno kolajno. V finalu je po podaljšku izgubila z Ukrajinko Darjo Bilodid, nosilko olimpijske kolajne in dvakratno svetovno prvakinjo.

HYERES - Slovenski tekmovalci so na regati zadnje priložnosti v francoskem Hyeresu prijadrali dve olimpijski normi. Olimpijski nastop v Parizu si je v razredu iQFoil priborila Lina Eržen, v razredu 470 pa je to v konkurenci mešanih parov uspelo tudi Jakobu Božiču in Tini Mrak, za katero bo to še četrti olimpijski nastop.

PARIZ - Slovenska hokejska reprezentanca je končala priprave na bližnje svetovno prvenstvo divizije I (skupina A) v Bolzanu. Na zadnji pripravljalni tekmi so Slovenci v Parizu premagali Francijo s 3:0 (2:0, 0:0, 1:0).

SZEGED - V Szegedu na Madžarskem so veslači začeli kvalifikacije za nastop na olimpijskih igrah v Parizu. Oba slovenska skifa, Isak Žvegelj in Nina Kostanjšek, bosta v petek lovila finale. Žvegelj se je skozi repasaž prebil v polfinale, Kostanjšek čaka repasaž.

LJUBLJANA - Slovenska telovadka Tjaša Kysselef ne bo nastopila na prihajajočem evropskem prvenstvu v športni gimnastiki v italijanskem Riminiju. Prvenstvo stare celine bo za ženske potekalo med 2. in 5. majem.

LJUBLJANA - Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport bo predvidoma v prvi polovici maja objavilo javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v tem letu. Upravičenke do sofinanciranja investicij bodo občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev.

MURSKA SOBOTA - Nogometaši Rogaške so drugi finalisti pokala Pivovarne Union. Slatinčani so v polfinalu v Murski Soboti po enajstmetrovkah premagali Muro s 7:6 (1:1, 2:2). V finalu, ki bo 24. maja v Stožicah, se bodo merili z Gorico, ki je v sredo prav tako po enajstmetrovkah izločila Beltince.

MURSKA SOBOTA - Nogometašice Mure None in Ljubljane so finalistke 25. sezone ženskega pokala. Mura je na domačem igrišču v Fazaneriji premagala ljubljansko Olimpijo z 1:0, Ljubljana pa Dravo s 6:0. Finale bo 23. maja v Stožicah.

NOVA GORICA - Odbojkarice Gen-I Volleyja so osvojile tretje mesto v državnem prvenstvu, potem ko so v odločilni tretji tekmi premagale SIP Šempeter s 3:0 (21, 22, 18).

MADRID - Španski teniški zvezdnik Rafael Nadal je v prvem krogu domačega mastersa v Madridu premagal 21 let mlajšega Američana Darwina Blancha s 6:1, 6:0. Španec in Američan sta po podatkih ATP postavila rekord po največji starostni razliki med igralcema na turnirjih serije masters.

FRIBOURG - Belgijec Thibau Nys je presenetljivi zmagovalec druge etape kolesarske dirke po Romandiji. Enaindvajsetletnik je bil večino etape med ubežniki, ki so pred glavnino ostali tudi večino ciljnega vzpona 171 km dolge etape od Fribourga do Les Merecottesa. Slovenski kolesar Jan Tratnik je dva kilometra pred vrhom izgubil stik z najboljšimi.

EDMONTON - Hokejisti Los Angeles Kings so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NHL v gosteh premagali Edmonton Oilers in serijo v zmagah izenačili na 1:1. Srečanje je po dveh minutah in sedmih sekundah podaljška odločil Anže Kopitar. Slovenski kapetan zmagovitih gostov je dosegel tri točke, prvi dve s podajama za vodstvo z 2:0.

BOSTON - Moštvo Miami Heat si je v obračunu vzhodne konference severnoameriške košarkarske lige NBA prigaralo izenačenje v zmagah v prvem krogu končnice nad prvimi nosilci Boston Celtics. Oklahoma City Thunder pa ne popušča in je proti New Orleans Pelicans še drugič zmagal.