Slovenija med redkimi državami z znižanjem obdavčitve plač

Pariz, 29. aprila - Z inflacijo, ki je dosegla najvišjo raven v več kot 30 letih, so se v mnogih državah članicah OECD lani zvišali tudi davki na plače. Davčni primež oziroma delež bremena davkov in socialnih prispevkov v celotnem strošku dela za samskega delavca se je zvišal v 23 državah članicah in znižal le v 11. Med slednjimi je tudi Slovenija.