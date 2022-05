Z gospodarskim okrevanjem rast obdavčitve plač, tudi v Sloveniji

Pariz, 28. maja - Sočasno z gospodarskim okrevanjem in umikom ukrepov za blažitev posledic epidemije covida-19 so se v mnogih državah članicah OECD lani zvišali tudi davki na plače. Davčni primež oziroma delež bremena davkov in socialnih prispevkov v celotnem strošku dela za samskega delavca se je zvišal v dveh tretjinah članic, tudi Sloveniji.